Hvad er SHID (SHID)

A community driven meme coin based on the Ordinals (BRC20) protocol, it was launched in April 2023 on the Bitcoin blockchain using the BRC20 protocol. The minting process incurred a total cost of 325,000 USD, solely contributed by our community. With a total issuance of Two quadrillion one hundred trillion coins, all currently in circulation. Presently, our focus is on integrating the coin into our existing social platform. As our community expands, our roadmap includes the development of new dApps to enhance the coin's utility.

SHID (SHID) Ressource Hvidbog Officiel hjemmeside