Shibussy (SHIBUSSY) Information SHIBUSSY is a community-driven memecoin project built on the Base blockchain. It serves as a cultural symbol for individuals navigating the crypto space, emphasizing transparency, collaboration, and decentralization. With a focus on memes, education, and empowerment, SHIBUSSY redefines crypto narratives, fostering a supportive and inclusive community for all tired, like-minded individuals. By fostering a community of support and education, the project aims to build a community of trust and authenticity, where holders can actively take part in the future of the project. Officiel hjemmeside: https://www.shibussy.com Hvidbog: https://www.shibussy.com#whitepaper Køb SHIBUSSY nu!

Shibussy (SHIBUSSY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shibussy (SHIBUSSY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 185.91K $ 185.91K $ 185.91K Samlet udbud $ 45.00B $ 45.00B $ 45.00B Cirkulerende forsyning $ 45.00B $ 45.00B $ 45.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 185.91K $ 185.91K $ 185.91K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Shibussy (SHIBUSSY) pris

Shibussy (SHIBUSSY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Shibussy (SHIBUSSY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHIBUSSY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHIBUSSY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHIBUSSY's tokenomics, kan du udforske SHIBUSSY tokens live-pris!

SHIBUSSY Prisprediktion Vil du vide, hvor SHIBUSSY måske er på vej hen? Vores SHIBUSSY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SHIBUSSY Tokens prisprediktion nu!

