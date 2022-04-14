Shibmas (SMAS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Shibmas (SMAS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Shibmas (SMAS) Information Shibmas was launched on the 9th Of December. The project is a meme token and gives homage to Shiba Inu the token. The token is a playful character who is bringing the Christmas spirit to token holders all around the world. We plan on getting many listings on various exchanges in the coming days. We have over 1000 holders in 24 hours and we aim on getting over 10000 holders within the next week and in the run up to Christmas Officiel hjemmeside: https://www.shibmas.com Køb SMAS nu!

Shibmas (SMAS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shibmas (SMAS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.48K $ 5.48K $ 5.48K Samlet udbud $ 995.88M $ 995.88M $ 995.88M Cirkulerende forsyning $ 995.88M $ 995.88M $ 995.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.48K $ 5.48K $ 5.48K Alle tiders Høj: $ 0.0003527 $ 0.0003527 $ 0.0003527 Alle tiders Lav: $ 0.0000031 $ 0.0000031 $ 0.0000031 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Shibmas (SMAS) pris

Shibmas (SMAS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Shibmas (SMAS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SMAS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SMAS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SMAS's tokenomics, kan du udforske SMAS tokens live-pris!

SMAS Prisprediktion Vil du vide, hvor SMAS måske er på vej hen? Vores SMAS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SMAS Tokens prisprediktion nu!

