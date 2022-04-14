Shezmu (SHEZMU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Shezmu (SHEZMU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Shezmu (SHEZMU) Information Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically. Officiel hjemmeside: https://shezmu.io/ Hvidbog: https://shezmu.gitbook.io/shezmu/introduction/welcome-to-shezmu Køb SHEZMU nu!

Shezmu (SHEZMU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shezmu (SHEZMU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 245.49K $ 245.49K $ 245.49K Samlet udbud $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Cirkulerende forsyning $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 263.37K $ 263.37K $ 263.37K Alle tiders Høj: $ 45.17 $ 45.17 $ 45.17 Alle tiders Lav: $ 0.094959 $ 0.094959 $ 0.094959 Nuværende pris: $ 0.170743 $ 0.170743 $ 0.170743 Få mere at vide om Shezmu (SHEZMU) pris

Shezmu (SHEZMU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Shezmu (SHEZMU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHEZMU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHEZMU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHEZMU's tokenomics, kan du udforske SHEZMU tokens live-pris!

