Sheesh ($SHEESH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sheesh ($SHEESH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Sheesh ($SHEESH) Information $SHEESH is a CTO (community take over) by a cryptocurrency pioneer who started mining BTC all the way back in 2009. The $SHEESH CTO team have taken a stance against the significant rise in illegitimate projects and aim to restore some trust and credibility to the memecoin world. Our goal is to become one of the most popular, memorable and timeless meme tokens on the market through constant evolution and adaptation. Officiel hjemmeside: https://sheeshsol.com/ Køb $SHEESH nu!

Sheesh ($SHEESH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sheesh ($SHEESH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.04K $ 11.04K $ 11.04K Samlet udbud $ 997.99M $ 997.99M $ 997.99M Cirkulerende forsyning $ 997.99M $ 997.99M $ 997.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.04K $ 11.04K $ 11.04K Alle tiders Høj: $ 0.00171763 $ 0.00171763 $ 0.00171763 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Sheesh ($SHEESH) pris

Sheesh ($SHEESH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sheesh ($SHEESH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $SHEESH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $SHEESH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $SHEESH's tokenomics, kan du udforske $SHEESH tokens live-pris!

