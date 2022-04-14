Sheerluck AI (SHEERLUCK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sheerluck AI (SHEERLUCK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sheerluck AI (SHEERLUCK) Information Sheerluck AI is LLM powered bot that analyses given contracts for potential security issues through various data points like Twitter analysis, GitHub analysis, bundle checks, Google Searches and more. It also features unlimited wallet tracker for holders, wallet analysis, promising token notifications and more! It will also have an API and SDK so others can integrate with it. Our goal is to provide safer crypto experience to everyone, no matter their experience level. We support AI analysis of tokens and GitHub repositories in both English and Chinese. Officiel hjemmeside: https://docs.sheerluck.ai Køb SHEERLUCK nu!

Sheerluck AI (SHEERLUCK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sheerluck AI (SHEERLUCK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.06K $ 21.06K $ 21.06K Samlet udbud $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Cirkulerende forsyning $ 991.69M $ 991.69M $ 991.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.23K $ 21.23K $ 21.23K Alle tiders Høj: $ 0.00566233 $ 0.00566233 $ 0.00566233 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Sheerluck AI (SHEERLUCK) pris

Sheerluck AI (SHEERLUCK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sheerluck AI (SHEERLUCK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHEERLUCK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHEERLUCK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHEERLUCK's tokenomics, kan du udforske SHEERLUCK tokens live-pris!

