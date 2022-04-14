SHART (SHART) Tokenomics Få vigtig indsigt i SHART (SHART), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SHART (SHART) Information SHART - Simply Hold And Receive Tokens. This is the infinite bid on fartcoin, the fartcoin printer. 10% of every tx is collected. The majority goes back to holders (who hold over 10000 tokens) in fartcoin. A varying 1-10% is burned. On top of that, a portion of fees will be sent to the developer, project, and marketing wallets. There will be project burns, adds to lp, other marketing, etc. The possibilities are endless and it is exciting to see where this can go! Officiel hjemmeside: https://revshare.dev/token/2G4RMDbXu79f5Yff6fBjKgXknuGvrFCr7iYmiTKy3fVc Køb SHART nu!

SHART (SHART) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SHART (SHART), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 60.94K $ 60.94K $ 60.94K Samlet udbud $ 786.92M $ 786.92M $ 786.92M Cirkulerende forsyning $ 786.92M $ 786.92M $ 786.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 60.94K $ 60.94K $ 60.94K Alle tiders Høj: $ 0.00179487 $ 0.00179487 $ 0.00179487 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SHART (SHART) pris

SHART (SHART) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SHART (SHART) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHART tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHART tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHART's tokenomics, kan du udforske SHART tokens live-pris!

