SHARPEI (SHAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i SHARPEI (SHAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SHARPEI (SHAR) Information I have been traveling the world lately, patiently observing different cultures, while trying different cuisines. Everyone wants something different. Join my journey and get ready for delicious meals, blogs, and new friends. Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. With a dedicated team and a vibrant community, SHARPEI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Officiel hjemmeside: https://www.sharpei.xyz/ Køb SHAR nu!

Markedsværdi: $ 702.16K
Samlet udbud $ 899.91M
Cirkulerende forsyning $ 899.91M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 702.16K
Alle tiders Høj: $ 0.00131441
Alle tiders Lav: $ 0.00038423
Nuværende pris: $ 0.00078523

SHARPEI (SHAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SHARPEI (SHAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHAR's tokenomics, kan du udforske SHAR tokens live-pris!

