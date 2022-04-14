SharedStake Governance v2 (SGTV2) Tokenomics Få vigtig indsigt i SharedStake Governance v2 (SGTV2), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SharedStake Governance v2 (SGTV2) Information SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards. Officiel hjemmeside: https://www.sharedstake.org/ Køb SGTV2 nu!

SharedStake Governance v2 (SGTV2) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SharedStake Governance v2 (SGTV2), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 49.74K $ 49.74K $ 49.74K Samlet udbud $ 8.89M $ 8.89M $ 8.89M Cirkulerende forsyning $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 162.82K $ 162.82K $ 162.82K Alle tiders Høj: $ 104.82 $ 104.82 $ 104.82 Alle tiders Lav: $ 0.00636497 $ 0.00636497 $ 0.00636497 Nuværende pris: $ 0.01831588 $ 0.01831588 $ 0.01831588 Få mere at vide om SharedStake Governance v2 (SGTV2) pris

SharedStake Governance v2 (SGTV2) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SharedStake Governance v2 (SGTV2) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SGTV2 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SGTV2 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SGTV2's tokenomics, kan du udforske SGTV2 tokens live-pris!

SGTV2 Prisprediktion Vil du vide, hvor SGTV2 måske er på vej hen? Vores SGTV2 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SGTV2 Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!