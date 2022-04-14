SHAO (SHAO) Tokenomics Få vigtig indsigt i SHAO (SHAO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SHAO (SHAO) Information The Shaolin Protocol represents a revolutionary Ethereum-based system utilizing Layer 0 Technology making the $SHAO Token itself an OFT - an Omni-Chain Fungible Token. It combines deflationary tokenomics, virtual mining, and dynamic reward mechanisms in Ethereum and Wrapped Bitcoin to establish a sustainable and interconnected DeFi ecosystem. The mining of Shaolin tokens will only last for 88 days and then no more supply can be created, paired with daily-decreasing token rewards, ensures scarcity and drives early participation. By allocating ETH contributions to advanced buy-and-burn mechanisms for Shaolin, Lotus, Eden, and TitanX, Shaolin not only reduces token supply but also strengthens the liquidity and value of these protocols. This symbiotic design fosters collaboration between protocols, creating a robust foundation for long-term ecosystem growth while incentivizing community engagement and rewarding loyal participants. Officiel hjemmeside: https://app.shaolin.win/ Hvidbog: https://shaolin-1.gitbook.io/shaolin-docs Køb SHAO nu!

SHAO (SHAO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SHAO (SHAO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.81K $ 22.81K $ 22.81K Samlet udbud $ 30.43M $ 30.43M $ 30.43M Cirkulerende forsyning $ 30.43M $ 30.43M $ 30.43M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.81K $ 22.81K $ 22.81K Alle tiders Høj: $ 0.117264 $ 0.117264 $ 0.117264 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00074939 $ 0.00074939 $ 0.00074939 Få mere at vide om SHAO (SHAO) pris

SHAO (SHAO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SHAO (SHAO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHAO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHAO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHAO's tokenomics, kan du udforske SHAO tokens live-pris!

