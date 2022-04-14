Shaicoin (SHA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Shaicoin (SHA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Shaicoin (SHA) Information Shaicoin is designed to bring back the essence of decentralized mining that Satoshi envisioned. Shaicoin is a Bitcoin fork that leverages the ShaiHive mining algorithm, which reintroduces the original CPU mining code from Bitcoin Core v0.12.0, modified and upgraded. ShaiHive introduces a Hamiltonian graph certificate in the block header, which serves as a "nonce selection speed bump," aiming to maintain the integrity and fairness of the mining process Officiel hjemmeside: https://shaicoin.com/ Hvidbog: https://shaicoin.com/files/whitepaper.pdf Køb SHA nu!

Shaicoin (SHA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shaicoin (SHA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.54K $ 1.54K $ 1.54K Samlet udbud $ 5.78M $ 5.78M $ 5.78M Cirkulerende forsyning $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.29K $ 3.29K $ 3.29K Alle tiders Høj: $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 Alle tiders Lav: $ 0.00020504 $ 0.00020504 $ 0.00020504 Nuværende pris: $ 0.00056937 $ 0.00056937 $ 0.00056937 Få mere at vide om Shaicoin (SHA) pris

Shaicoin (SHA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Shaicoin (SHA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHA's tokenomics, kan du udforske SHA tokens live-pris!

SHA Prisprediktion Vil du vide, hvor SHA måske er på vej hen? Vores SHA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SHA Tokens prisprediktion nu!

