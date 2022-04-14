Shadow AI (SHADOAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Shadow AI (SHADOAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Shadow AI (SHADOAI) Information The project is a groundbreaking memecoin powered by advanced AI that interacts with the community across platforms like X (formerly Twitter). The AI generates unique content, including text, images, videos, music, and animations, all based on current trends. As it learns from user interactions, the AI becomes more responsive, providing engaging and dynamic experiences. Holders are rewarded with exclusive content, voting rights, and governance opportunities, creating an interactive ecosystem that evolves with the community. Officiel hjemmeside: https://shadow-ai.pro/ Køb SHADOAI nu!

Shadow AI (SHADOAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shadow AI (SHADOAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.97K $ 6.97K $ 6.97K Samlet udbud $ 998.24M $ 998.24M $ 998.24M Cirkulerende forsyning $ 985.00M $ 985.00M $ 985.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.07K $ 7.07K $ 7.07K Alle tiders Høj: $ 0.00138371 $ 0.00138371 $ 0.00138371 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Shadow AI (SHADOAI) pris

Shadow AI (SHADOAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Shadow AI (SHADOAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHADOAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHADOAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHADOAI's tokenomics, kan du udforske SHADOAI tokens live-pris!

