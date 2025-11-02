SERO (SERO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00253736 - $ 0.00260894
24H lav $ 0.00253736
24H høj $ 0.00260894
All Time High $ 0.55192
Laveste pris $ 0.0025106
Prisændring (1H) -0.32%
Prisændring (1D) +0.48%
Prisændring (7D) -7.03%

SERO (SERO) realtidsprisen er $0.00256992. I løbet af de sidste 24 timer har SERO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00253736 og et højdepunkt på $ 0.00260894, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SEROs højeste pris nogensinde er $ 0.55192, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0025106.

Når det gælder kortsigtet performance, SERO har ændret sig med -0.32% i løbet af den sidste time, +0.48% i løbet af 24 timer og -7.03% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SERO (SERO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.14M
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.68M
Cirkulationsforsyning 442.84M
Samlet Udbud 650,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på SERO er $ 1.14M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SERO er 442.84M, med et samlet udbud på 650000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.68M.