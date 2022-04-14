Sentinel Chain (SENC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sentinel Chain (SENC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sentinel Chain (SENC) Information The Sentinel Chain is a B2B marketplace specifically designed to provide affordable and secure financial services to the unbanked. Sentinel Chain aims to solve the following Insurance Loans Collateral Crowdfunding Community Projects E-Payments The project sees 2 major investors namely Fenbushi Capital and iGlobe Partners. There are also partnerships formed with Maybank, Medishares, Crowdo, and Vechain. Officiel hjemmeside: https://sentinel-chain.org/ Hvidbog: https://sentinel-chain.org/Sentinel.Chain.Whitepaper.v0_31.1.pdf Køb SENC nu!

Sentinel Chain (SENC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sentinel Chain (SENC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 89.79K Samlet udbud $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 309.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 145.24K Alle tiders Høj: $ 0.22051 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00029047

Sentinel Chain (SENC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sentinel Chain (SENC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SENC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SENC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SENC's tokenomics, kan du udforske SENC tokens live-pris!

