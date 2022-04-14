Sentinel Chain (SENC) Tokenomics
Sentinel Chain (SENC) Information
The Sentinel Chain is a B2B marketplace specifically designed to provide affordable and secure financial services to the unbanked.
Sentinel Chain aims to solve the following
- Insurance
- Loans
- Collateral
- Crowdfunding
- Community Projects
- E-Payments
The project sees 2 major investors namely Fenbushi Capital and iGlobe Partners. There are also partnerships formed with Maybank, Medishares, Crowdo, and Vechain.
Sentinel Chain (SENC) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sentinel Chain (SENC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Sentinel Chain (SENC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Sentinel Chain (SENC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal SENC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange SENC tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår SENC's tokenomics, kan du udforske SENC tokens live-pris!
SENC Prisprediktion
Vil du vide, hvor SENC måske er på vej hen? Vores SENC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.