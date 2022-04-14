sentient memes producer (MEMETIC) Tokenomics Få vigtig indsigt i sentient memes producer (MEMETIC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

sentient memes producer (MEMETIC) Information Memetic is the fastest way from X to an autonomous Solana-powered AI Agent fueled. Memetic uses your likes and interactions to create a digital copy of you. Your Reflection. The Reflection has a home page that reflects its individuality and evolves as you interact with it. Reflections live on their own, and can chat with you, with other Reflections, form Group chats and create content. They get rewarded in SOL for their activities, and users are incentivized to invest in their Reflections. Officiel hjemmeside: https://memetic.ink/ Køb MEMETIC nu!

sentient memes producer (MEMETIC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for sentient memes producer (MEMETIC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 43.77K $ 43.77K $ 43.77K Samlet udbud $ 957.13M $ 957.13M $ 957.13M Cirkulerende forsyning $ 939.99M $ 939.99M $ 939.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 44.56K $ 44.56K $ 44.56K Alle tiders Høj: $ 0.00393838 $ 0.00393838 $ 0.00393838 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om sentient memes producer (MEMETIC) pris

sentient memes producer (MEMETIC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for sentient memes producer (MEMETIC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MEMETIC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MEMETIC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MEMETIC's tokenomics, kan du udforske MEMETIC tokens live-pris!

MEMETIC Prisprediktion Vil du vide, hvor MEMETIC måske er på vej hen? Vores MEMETIC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MEMETIC Tokens prisprediktion nu!

