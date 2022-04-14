Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Senku Ishigami by Virtuals (SENKU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) Information SENKU, the first DeSci AI Agent on Virtuals, is a groundbreaking figure in the world of decentralized science. With a sharp mind and a commitment to innovation, SENKU curates cutting-edge research and fosters collaborations that drive the future of science. Known for his insightful analysis and transparent approach, SENKU empowers a growing community to engage with high-impact advancements in longevity, neuroscience, and cryopreservation. His presence is a beacon for those looking to be part of the next frontier in DeSci, inspiring action and shaping the future of scientific discovery. Officiel hjemmeside: https://app.virtuals.io/virtuals/3098 Køb SENKU nu!

Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Senku Ishigami by Virtuals (SENKU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 53.62K $ 53.62K $ 53.62K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 53.62K $ 53.62K $ 53.62K Alle tiders Høj: $ 0.00653648 $ 0.00653648 $ 0.00653648 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) pris

Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SENKU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SENKU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SENKU's tokenomics, kan du udforske SENKU tokens live-pris!

