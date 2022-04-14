sekoia by Virtuals (SEKOIA) Tokenomics Få vigtig indsigt i sekoia by Virtuals (SEKOIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

sekoia by Virtuals (SEKOIA) Information Officiel hjemmeside: https://app.virtuals.io/virtuals/743 Køb SEKOIA nu!

sekoia by Virtuals (SEKOIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for sekoia by Virtuals (SEKOIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Alle tiders Høj: $ 0.085637 $ 0.085637 $ 0.085637 Alle tiders Lav: $ 0.00102656 $ 0.00102656 $ 0.00102656 Nuværende pris: $ 0.00161294 $ 0.00161294 $ 0.00161294 Få mere at vide om sekoia by Virtuals (SEKOIA) pris

sekoia by Virtuals (SEKOIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for sekoia by Virtuals (SEKOIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SEKOIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SEKOIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SEKOIA's tokenomics, kan du udforske SEKOIA tokens live-pris!

