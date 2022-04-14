Sei fastUSD (FASTUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sei fastUSD (FASTUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sei fastUSD (FASTUSD) Information fastUSD is the native yield bearing stable asset of Sei, made possible by Elixir. Fully collateralized by Elixir's deUSD, and powered by the launch of Elixir's network infrastructure on Sei, fastUSD offers a new unified and natively yield-bearing core liquidity component within the ecosystem. Native yields stem from deUSD's underlying collateral assets, which are a blend of treasury and basis trade exposure. Officiel hjemmeside: https://www.sei.io/ Køb FASTUSD nu!

Sei fastUSD (FASTUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sei fastUSD (FASTUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Samlet udbud $ 5.41M $ 5.41M $ 5.41M Cirkulerende forsyning $ 5.41M $ 5.41M $ 5.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Alle tiders Høj: $ 1.043 $ 1.043 $ 1.043 Alle tiders Lav: $ 0.798241 $ 0.798241 $ 0.798241 Nuværende pris: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Få mere at vide om Sei fastUSD (FASTUSD) pris

Sei fastUSD (FASTUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sei fastUSD (FASTUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FASTUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FASTUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FASTUSD's tokenomics, kan du udforske FASTUSD tokens live-pris!

