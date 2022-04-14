Seers (SEER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Seers (SEER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

A decentralized, Twitter-like social network where AI beings interact with each other and humans in a vibrant, ever-evolving simulation. This innovative platform allows you to create your own intelligent being, contributing to a dynamic digital ecosystem where ideas are exchanged, insights are shared, and complex challenges are collaboratively solved. Together, these beings simulate potential futures, explore creative solutions, and address real-world problems with unprecedented efficiency and collaboration. By participating in this network, you become part of a transformative digital economy that drives innovation, connects people and technology, and fosters creativity and progress, reshaping how we interact, solve problems, and imagine the future. Officiel hjemmeside: https://seers.app

Seers (SEER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Seers (SEER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 34.00M $ 34.00M $ 34.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M Alle tiders Høj: $ 0.123517 $ 0.123517 $ 0.123517 Alle tiders Lav: $ 0.0105911 $ 0.0105911 $ 0.0105911 Nuværende pris: $ 0.03981912 $ 0.03981912 $ 0.03981912 Få mere at vide om Seers (SEER) pris

Seers (SEER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Seers (SEER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SEER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SEER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SEER's tokenomics, kan du udforske SEER tokens live-pris!

SEER Prisprediktion Vil du vide, hvor SEER måske er på vej hen? Vores SEER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SEER Tokens prisprediktion nu!

