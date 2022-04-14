Seedify NFT Space (SNFTS) Tokenomics

Seedify NFT Space (SNFTS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Seedify NFT Space (SNFTS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Seedify NFT Space (SNFTS) Information

SNFTS is the utility token created by Seedify and is the core token for Seedify's NFT ecosystem. The token will enable its holder to dive deep into the NFT ecosystem created by Seedify, that has an NFT Launchpad and an NFT Marketplace where the holders will enjoy unique conditions when purchasing their NFTs.

Officiel hjemmeside:
https://snfts.seedify.fund/

Seedify NFT Space (SNFTS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Seedify NFT Space (SNFTS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M
Samlet udbud
$ 20.00B
$ 20.00B$ 20.00B
Cirkulerende forsyning
$ 5.02B
$ 5.02B$ 5.02B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 5.42M
$ 5.42M$ 5.42M
Alle tiders Høj:
$ 0.02428117
$ 0.02428117$ 0.02428117
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00027095
$ 0.00027095$ 0.00027095

Seedify NFT Space (SNFTS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Seedify NFT Space (SNFTS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SNFTS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SNFTS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SNFTS's tokenomics, kan du udforske SNFTS tokens live-pris!

SNFTS Prisprediktion

Vil du vide, hvor SNFTS måske er på vej hen? Vores SNFTS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.