Seedify NFT Space (SNFTS) Information SNFTS is the utility token created by Seedify and is the core token for Seedify's NFT ecosystem. The token will enable its holder to dive deep into the NFT ecosystem created by Seedify, that has an NFT Launchpad and an NFT Marketplace where the holders will enjoy unique conditions when purchasing their NFTs. Officiel hjemmeside: https://snfts.seedify.fund/ Køb SNFTS nu!

Seedify NFT Space (SNFTS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Seedify NFT Space (SNFTS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Samlet udbud $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Cirkulerende forsyning $ 5.02B $ 5.02B $ 5.02B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Alle tiders Høj: $ 0.02428117 $ 0.02428117 $ 0.02428117 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00027095 $ 0.00027095 $ 0.00027095 Få mere at vide om Seedify NFT Space (SNFTS) pris

Seedify NFT Space (SNFTS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Seedify NFT Space (SNFTS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SNFTS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SNFTS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SNFTS's tokenomics, kan du udforske SNFTS tokens live-pris!

SNFTS Prisprediktion Vil du vide, hvor SNFTS måske er på vej hen? Vores SNFTS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SNFTS Tokens prisprediktion nu!

