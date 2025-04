Hvad er Seeded Network (SEEDED)

Seeded Network is focused on developing a network of DeFi products all serving a purpose to bring the network synchronised usage and add utility to our $SEEDED token. Seeded Networks flagship, the lending protocol, will be the first of its kind on Solana to provide LP collateral which will allow users to use LP tokens are collateral and borrow other assets while also providing utility to other parts of the Network.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Seeded Network (SEEDED) Ressource Hvidbog Officiel hjemmeside