SEDUX AI (SEDUX) Information SeduxAI is a decentralized application (DApp) built on the Solana blockchain, providing users with the opportunity to engage in conversations with AI-generated virtual personalities. These personalities are equipped with rich backstories, distinct traits, and visual representations, all created through advanced AI technology. Some personalities are designed to offer more intimate and playful interactions, catering to users personalized connection. Officiel hjemmeside: https://sedux.live/ Hvidbog: https://seduxai.gitbook.io/sedux.live Køb SEDUX nu!

SEDUX AI (SEDUX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SEDUX AI (SEDUX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.95K $ 34.95K $ 34.95K Samlet udbud $ 982.09M $ 982.09M $ 982.09M Cirkulerende forsyning $ 965.31M $ 965.31M $ 965.31M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.56K $ 35.56K $ 35.56K Alle tiders Høj: $ 0.00193357 $ 0.00193357 $ 0.00193357 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SEDUX AI (SEDUX) pris

SEDUX AI (SEDUX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SEDUX AI (SEDUX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SEDUX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SEDUX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SEDUX's tokenomics, kan du udforske SEDUX tokens live-pris!

