Second World Games (SWIO) Information The primary token powering Second World Games ecosystem: Use, transfer and win SWIO across all Second World Games

In-game tournaments and leagues with SWIO rewards

Bet SWIO against other players in PVP battles

Gamified SWIO staking: Complete different in-game tasks to increase your APY Officiel hjemmeside: https://secondworld.io

Second World Games (SWIO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Second World Games (SWIO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.26K $ 9.26K $ 9.26K Samlet udbud $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Cirkulerende forsyning $ 7.02M $ 7.02M $ 7.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 197.80K $ 197.80K $ 197.80K Alle tiders Høj: $ 0.255872 $ 0.255872 $ 0.255872 Alle tiders Lav: $ 0.00131785 $ 0.00131785 $ 0.00131785 Nuværende pris: $ 0.00131866 $ 0.00131866 $ 0.00131866 Få mere at vide om Second World Games (SWIO) pris

Second World Games (SWIO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Second World Games (SWIO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SWIO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SWIO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SWIO's tokenomics, kan du udforske SWIO tokens live-pris!

