Seascape Crowns (CWS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.121895 $ 0.121895 $ 0.121895 24H lav $ 0.139731 $ 0.139731 $ 0.139731 24H høj 24H lav $ 0.121895$ 0.121895 $ 0.121895 24H høj $ 0.139731$ 0.139731 $ 0.139731 All Time High $ 61.33$ 61.33 $ 61.33 Laveste pris $ 0.063296$ 0.063296 $ 0.063296 Prisændring (1H) -0.12% Prisændring (1D) -1.56% Prisændring (7D) -28.04% Prisændring (7D) -28.04%

Seascape Crowns (CWS) realtidsprisen er $0.122066. I løbet af de sidste 24 timer har CWS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.121895 og et højdepunkt på $ 0.139731, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CWSs højeste pris nogensinde er $ 61.33, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.063296.

Når det gælder kortsigtet performance, CWS har ændret sig med -0.12% i løbet af den sidste time, -1.56% i løbet af 24 timer og -28.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Seascape Crowns (CWS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 933.35K$ 933.35K $ 933.35K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 933.35K$ 933.35K $ 933.35K Cirkulationsforsyning 7.65M 7.65M 7.65M Samlet Udbud 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575

Den nuværende markedsværdi på Seascape Crowns er $ 933.35K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CWS er 7.65M, med et samlet udbud på 7645850.9663491575. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 933.35K.