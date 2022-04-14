Screaming Hyrax ($MAMA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Screaming Hyrax ($MAMA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Screaming Hyrax ($MAMA) Information This meme project is centered around a viral meme that has gained significant traction on social media. It aims to explore and expand on the themes, humor, and visuals of the original meme. By creating new iterations or adaptations, the project encourages engagement and interaction, allowing users to contribute their own takes and interpretations, thereby fostering a sense of community around the shared experience of the meme.

Screaming Hyrax ($MAMA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Screaming Hyrax ($MAMA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 30.78K $ 30.78K $ 30.78K Samlet udbud $ 998.79M $ 998.79M $ 998.79M Cirkulerende forsyning $ 998.79M $ 998.79M $ 998.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 30.78K $ 30.78K $ 30.78K Alle tiders Høj: $ 0.00551756 $ 0.00551756 $ 0.00551756 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Screaming Hyrax ($MAMA) pris

Screaming Hyrax ($MAMA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Screaming Hyrax ($MAMA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $MAMA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $MAMA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $MAMA's tokenomics, kan du udforske $MAMA tokens live-pris!

$MAMA Prisprediktion Vil du vide, hvor $MAMA måske er på vej hen? Vores $MAMA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

