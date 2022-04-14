Scratch ($SCRATCH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Scratch ($SCRATCH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Scratch ($SCRATCH) Information $Scratch is a community meme token that aims to bring community and utility together... with planned burns we aim to make a splash in the crypto market. we have zero buy and sell tax and the contract is renounced so that our investors are safe and can sleep on your bags knowing that we have diamond hand holders and irl investors. with a roadmap that brings fun and excitement to the community and everyone that holds scratch the stars are the limit. Officiel hjemmeside: https://unruggables.io Køb $SCRATCH nu!

Scratch ($SCRATCH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Scratch ($SCRATCH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.46M $ 6.46M $ 6.46M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.46M $ 6.46M $ 6.46M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00064706 $ 0.00064706 $ 0.00064706 Få mere at vide om Scratch ($SCRATCH) pris

Scratch ($SCRATCH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Scratch ($SCRATCH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $SCRATCH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $SCRATCH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $SCRATCH's tokenomics, kan du udforske $SCRATCH tokens live-pris!

