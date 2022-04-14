Scoutly AI (SCOUT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Scoutly AI (SCOUT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Scoutly AI (SCOUT) Information Scoutly is a Sports Betting Analysis platform powered by intensive data analysis and artificial intelligence. Scoutly provides up to data analysis of sports betting markets and odds. Scoutly will give any user a data driven betting picks for any market listed on the website. $SCOUT is the native token of the Scoutly ecosystem. Soon, only holders of $SCOUT will be able to access the tools and picks on Scoutly.gg. Officiel hjemmeside: https://scoutly.gg/ Køb SCOUT nu!

Scoutly AI (SCOUT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Scoutly AI (SCOUT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 133.06K $ 133.06K $ 133.06K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 133.06K $ 133.06K $ 133.06K Alle tiders Høj: $ 0.01701504 $ 0.01701504 $ 0.01701504 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00013306 $ 0.00013306 $ 0.00013306 Få mere at vide om Scoutly AI (SCOUT) pris

Scoutly AI (SCOUT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Scoutly AI (SCOUT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SCOUT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SCOUT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SCOUT's tokenomics, kan du udforske SCOUT tokens live-pris!

