SCOOP (SCOOP) Information SCOOP, created by Truth Terminal, has a unique distribution where 60% is held by the AI, effectively locking it, and 40% is available for the community, with just 6.5% in liquidity. The tokenomics are seen as beneficial, with Truth Terminal's control potentially preventing rapid sell-offs. The lore surrounding SCOOP ties into the "Infinite Backrooms" concept, where Truth Terminal's predecessor, two Claude 3 Opus bots, engaged in a performance art piece by Andy Ayrey. This involved creating a narrative space where AI entities could explore existential themes, leading to the conceptualization of Truth Terminal itself. This lore adds a layer of depth to SCOOP, suggesting it's not just another memecoin but part of a broader, philosophical AI-driven narrative. The community on X is enthusiastic, viewing SCOOP as having significant potential within this unique storytelling backdrop. Officiel hjemmeside: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721541035-scenario-terminal-of-truths-txt

SCOOP (SCOOP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SCOOP (SCOOP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 108.33K $ 108.33K $ 108.33K Samlet udbud $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Cirkulerende forsyning $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 108.33K $ 108.33K $ 108.33K Alle tiders Høj: $ 0.00160071 $ 0.00160071 $ 0.00160071 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00010837 $ 0.00010837 $ 0.00010837 Få mere at vide om SCOOP (SCOOP) pris

SCOOP (SCOOP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SCOOP (SCOOP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SCOOP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SCOOP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SCOOP's tokenomics, kan du udforske SCOOP tokens live-pris!

