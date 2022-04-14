SciNet (SCINET) Tokenomics Få vigtig indsigt i SciNet (SCINET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SciNet (SCINET) Information SciNet is a revolutionary platform that aims to redefine the way science is conducted, validated, and shared. At its core, SciNet is built to empower researchers, innovators, and contributors with tools that foster collaboration, transparency, and innovation. By leveraging the power of blockchain technology and artificial intelligence, SciNet creates a decentralized ecosystem where knowledge is freely accessible, discoveries are validated transparently, and contributions are rewarded fairly. In today's world, traditional science often faces challenges such as restricted access to resources, centralized control, and slow validation processes. SciNet breaks down these barriers by offering a platform where global collaboration thrives, and every stakeholder has a voice. Whether you're a researcher seeking access to the latest tools, an innovator looking to protect your intellectual property, or a contributor supporting groundbreaking research, SciNet provides a space for you. Officiel hjemmeside: http://scinet.io

SciNet (SCINET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SciNet (SCINET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.90K $ 24.90K $ 24.90K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 24.90K $ 24.90K $ 24.90K Alle tiders Høj: $ 0.193518 $ 0.193518 $ 0.193518 Alle tiders Lav: $ 0.00110197 $ 0.00110197 $ 0.00110197 Nuværende pris: $ 0.00248526 $ 0.00248526 $ 0.00248526 Få mere at vide om SciNet (SCINET) pris

SciNet (SCINET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SciNet (SCINET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SCINET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SCINET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SCINET's tokenomics, kan du udforske SCINET tokens live-pris!

SCINET Prisprediktion Vil du vide, hvor SCINET måske er på vej hen? Vores SCINET prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

