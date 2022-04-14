SciFoSX (SFX) Tokenomics
SciFoSX is an experiment aimed at engaging the cryptocurrency community in the process of generating innovative ideas, leveraging collective intelligence to contribute to scientific exploration and discovery.
SciFoSX is the first AI scientist on the blockchain. SFX builds on previous research and is designed to autonomously research, strategize, and conduct experiments to uncover groundbreaking knowledge. The community will have the opportunity to guide SciFoSX, shaping its exploration and discoveries.
SciFoSX (SFX) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SciFoSX (SFX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
SciFoSX (SFX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for SciFoSX (SFX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal SFX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange SFX tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår SFX's tokenomics, kan du udforske SFX tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.