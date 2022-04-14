Science Cult Mascot (HELA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Science Cult Mascot (HELA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Science Cult Mascot (HELA) Information HELA is the mascot of Decentralized Science (DeSci) movement, striving to make science popular and fun (again). Inspired by the discovery of HeLa cells, one of the most valuable and timeless discoveries in the history of science. The name hints on a tribute to Henrietta Lacks, whose cancer cells are the source of the HeLa cell line, the first immortalized human cell line and one of the most important cell lines in medical research. An immortalized cell line reproduces indefinitely under specific conditions, and the HeLa cell line continues to be a source of invaluable medical data to the present day. Officiel hjemmeside: https://helacult.com/ Køb HELA nu!

Science Cult Mascot (HELA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Science Cult Mascot (HELA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 65.49K $ 65.49K $ 65.49K Samlet udbud $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M Cirkulerende forsyning $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 65.49K $ 65.49K $ 65.49K Alle tiders Høj: $ 0.00325709 $ 0.00325709 $ 0.00325709 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Science Cult Mascot (HELA) pris

Science Cult Mascot (HELA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Science Cult Mascot (HELA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HELA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HELA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HELA's tokenomics, kan du udforske HELA tokens live-pris!

HELA Prisprediktion Vil du vide, hvor HELA måske er på vej hen? Vores HELA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HELA Tokens prisprediktion nu!

