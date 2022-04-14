Schnoz (SCHNOZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Schnoz (SCHNOZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Schnoz (SCHNOZ) Information In the wild, uncharted realm of the markets, where limits and logic fall to dust, stood Schnoz the Long-Nosed Green Candle, the living embodiment of boundless ascent. His sleek, ever-growing emerald nose pierced through clouds, charts, and reason itself, stretching endlessly into the sky with no end, no resistance, and no ceiling price to halt its rise. Traders and believers gazed upward in awe as Schnoz led them beyond the known peaks, his infinite nose a green highway to unimaginable heights. “There is no top,” they whispered, “only the nose that grows,” as Schnoz defied every law and every doubter, forever climbing into the mythic expanse of unstoppable gain. Officiel hjemmeside: https://schnozonsolana.com/ Køb SCHNOZ nu!

Schnoz (SCHNOZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Schnoz (SCHNOZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.58K $ 7.58K $ 7.58K Samlet udbud $ 998.75M $ 998.75M $ 998.75M Cirkulerende forsyning $ 998.75M $ 998.75M $ 998.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.58K $ 7.58K $ 7.58K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Schnoz (SCHNOZ) pris

Schnoz (SCHNOZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Schnoz (SCHNOZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SCHNOZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SCHNOZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SCHNOZ's tokenomics, kan du udforske SCHNOZ tokens live-pris!

