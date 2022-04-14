Sceptre Staked FLR (SFLR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sceptre Staked FLR (SFLR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sceptre Staked FLR (SFLR) Information Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets. Officiel hjemmeside: https://flare.sceptre.fi/ Køb SFLR nu!

Sceptre Staked FLR (SFLR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sceptre Staked FLR (SFLR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 41.00M $ 41.00M $ 41.00M Samlet udbud $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Cirkulerende forsyning $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 41.00M $ 41.00M $ 41.00M Alle tiders Høj: $ 0.04445059 $ 0.04445059 $ 0.04445059 Alle tiders Lav: $ 0.0131328 $ 0.0131328 $ 0.0131328 Nuværende pris: $ 0.03564634 $ 0.03564634 $ 0.03564634 Få mere at vide om Sceptre Staked FLR (SFLR) pris

Sceptre Staked FLR (SFLR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sceptre Staked FLR (SFLR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SFLR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SFLR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SFLR's tokenomics, kan du udforske SFLR tokens live-pris!

SFLR Prisprediktion Vil du vide, hvor SFLR måske er på vej hen? Vores SFLR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SFLR Tokens prisprediktion nu!

