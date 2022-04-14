sBTC (SBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i sBTC (SBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

sBTC (SBTC) Information sBTC allows users to peg-in BTC from Bitcoin L1 to Stacks L2, where it can be used in DeFi protocols, lending platforms, or AMMs (Automated Market Makers). Stacks is a Bitcoin Layer 2 (L2) that brings smart contracts, DeFi, and scalable applications to Bitcoin while inheriting its security. It uses Proof of Transfer (PoX) to settle transactions on Bitcoin without modifying its base layer. Stacks enables Clarity smart contracts, allowing decentralized applications (dApps) to interact with Bitcoin natively. With sBTC, a decentralized, 1:1 Bitcoin-backed asset, users can move BTC into Stacks to access DeFi and smart contracts while maintaining Bitcoin’s security. Stacks expands Bitcoin’s utility beyond a store of value, enabling it to be used for lending, yield generation, and trading in a trust-minimized way. Officiel hjemmeside: https://www.stacks.co/sbtc Hvidbog: https://stacks-network.github.io/stacks/sbtc.pdf Køb SBTC nu!

sBTC (SBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for sBTC (SBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 118.16M $ 118.16M $ 118.16M Samlet udbud $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K Cirkulerende forsyning $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 118.16M $ 118.16M $ 118.16M Alle tiders Høj: $ 145,060 $ 145,060 $ 145,060 Alle tiders Lav: $ 50,597 $ 50,597 $ 50,597 Nuværende pris: $ 118,161 $ 118,161 $ 118,161 Få mere at vide om sBTC (SBTC) pris

sBTC (SBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for sBTC (SBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SBTC's tokenomics, kan du udforske SBTC tokens live-pris!

