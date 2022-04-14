Savings crvUSD (SCRVUSD) Tokenomics
Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings.
As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.
Savings crvUSD (SCRVUSD) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Savings crvUSD (SCRVUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Savings crvUSD (SCRVUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Savings crvUSD (SCRVUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal SCRVUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange SCRVUSD tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår SCRVUSD's tokenomics, kan du udforske SCRVUSD tokens live-pris!
SCRVUSD Prisprediktion
Vil du vide, hvor SCRVUSD måske er på vej hen? Vores SCRVUSD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
