Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.

Markedsværdi: $ 54.99M
Samlet udbud $ 51.90M
Cirkulerende forsyning $ 51.90M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 54.99M
Alle tiders Høj: $ 1.13
Alle tiders Lav: $ 0.894139
Nuværende pris: $ 1.059

Savings crvUSD (SCRVUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Savings crvUSD (SCRVUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SCRVUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SCRVUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

