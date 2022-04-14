SAVAGE (SAVG) Tokenomics Få vigtig indsigt i SAVAGE (SAVG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SAVAGE (SAVG) Information SAVAGE is the first carbon-neutral NFT platform made for filmmakers and photographers. By building on Polygon’s proof of stake protocol, we are paving the way for how NFT marketplaces should operate going forward. Affordable minting, generous creator payouts, and multiple environmental initiatives mean that you can upload content with peace of mind. Innovative features like “Team NFTs” and Rights Managed Contracts that are built directly into the metadata give visual artists an array of new tools to sell their masterpieces. Whether your content is in 8K, 4K, HD, RAW, or JPEG, SAVAGE has you covered. We also support file sizes of up to 2GB, far exceeding that of other current NFT marketplaces. While being especially catered to videographers and photographers, the SAVAGE platform has been designed to evolve over time to incorporate additional forms of content and be a home to artists of all kinds. Officiel hjemmeside: https://savage.app/ Køb SAVG nu!

SAVAGE (SAVG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SAVAGE (SAVG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.71K $ 19.71K $ 19.71K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 479.56M $ 479.56M $ 479.56M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 41.11K $ 41.11K $ 41.11K Alle tiders Høj: $ 0.053969 $ 0.053969 $ 0.053969 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SAVAGE (SAVG) pris

SAVAGE (SAVG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SAVAGE (SAVG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAVG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAVG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAVG's tokenomics, kan du udforske SAVG tokens live-pris!

