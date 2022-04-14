Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Information This project is an artistic representation of the identity of the founder of Bitcoin, it is a play on the typical meme format as the team is starting to implement real-life utility such as art pieces and merch in order to benefit the holders. On top of this project is simply a way for us to speculate on the true identity of Satoshi is in preparation for the HBO documentary that is dropping on the 8th of October. With the belief being that it is the individual characterized in the token itself. On top of this it is a fun way for others to speculate on the identity as well. Officiel hjemmeside: https://satushinukumutu.com/ Køb $NUKUMUTU nu!

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.92K $ 7.92K $ 7.92K Samlet udbud $ 719.12M $ 719.12M $ 719.12M Cirkulerende forsyning $ 719.12M $ 719.12M $ 719.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.92K $ 7.92K $ 7.92K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) pris

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $NUKUMUTU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $NUKUMUTU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $NUKUMUTU's tokenomics, kan du udforske $NUKUMUTU tokens live-pris!

$NUKUMUTU Prisprediktion Vil du vide, hvor $NUKUMUTU måske er på vej hen? Vores $NUKUMUTU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $NUKUMUTU Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!