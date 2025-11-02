Saturn AI (SATAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.0000336 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00%

Saturn AI (SATAI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SATAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SATAIs højeste pris nogensinde er $ 0.0000336, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SATAI har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Saturn AI (SATAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.53K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.53K Cirkulationsforsyning 420.69B Samlet Udbud 420,690,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Saturn AI er $ 11.53K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SATAI er 420.69B, med et samlet udbud på 420690000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.53K.