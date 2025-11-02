Satoxcoin (SATOX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01402414$ 0.01402414 $ 0.01402414 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.00% Prisændring (1D) -24.23% Prisændring (7D) -18.51% Prisændring (7D) -18.51%

Satoxcoin (SATOX) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SATOX handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SATOXs højeste pris nogensinde er $ 0.01402414, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SATOX har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, -24.23% i løbet af 24 timer og -18.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Satoxcoin (SATOX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 27.86K$ 27.86K $ 27.86K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 27.97K$ 27.97K $ 27.97K Cirkulationsforsyning 3.72B 3.72B 3.72B Samlet Udbud 3,730,143,641.5624213 3,730,143,641.5624213 3,730,143,641.5624213

Den nuværende markedsværdi på Satoxcoin er $ 27.86K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SATOX er 3.72B, med et samlet udbud på 3730143641.5624213. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 27.97K.