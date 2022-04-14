SatoshiSync (SSNC) Tokenomics Få vigtig indsigt i SatoshiSync (SSNC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SatoshiSync (SSNC) Information SatoshiSync is the first permissionless protocol for cross-chain inscriptions. Our platform simplifies the deployment, minting, and bridging of inscriptions, eliminating the need for whitelisting. SatoshiSync pioneers permissionless inscription markets on BRC20, enabling easy customization and one-click bridging to ERC20 or any EVM for enhanced liquidity, establishing a truly decentralized inscription open market creation tool. As the first cross-chain inscription market maker, SatoshiSync requires no code or technical knowledge. Our solution empowers users to bridge BTCFi tokens seamlessly, creating cross-chain marketplaces on Ethereum, EVMs, and Solana. Officiel hjemmeside: https://satoshisync.com Hvidbog: https://satoshisync.com/lightpaper.pdf Køb SSNC nu!

SatoshiSync (SSNC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SatoshiSync (SSNC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 44.29K $ 44.29K $ 44.29K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 120.29M $ 120.29M $ 120.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 368.17K $ 368.17K $ 368.17K Alle tiders Høj: $ 0.172905 $ 0.172905 $ 0.172905 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00036817 $ 0.00036817 $ 0.00036817 Få mere at vide om SatoshiSync (SSNC) pris

SatoshiSync (SSNC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SatoshiSync (SSNC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SSNC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SSNC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SSNC's tokenomics, kan du udforske SSNC tokens live-pris!

