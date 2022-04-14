Satoshi Stablecoin (SATUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Satoshi Stablecoin (SATUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Satoshi Stablecoin (SATUSD) Information Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT.

This serves as the cornerstone for BTCfi to unleash trillions worth of Bitcoin. Officiel hjemmeside: https://satoshiprotocol.org/ Hvidbog: https://docs.satoshiprotocol.org/ Køb SATUSD nu!

Satoshi Stablecoin (SATUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Satoshi Stablecoin (SATUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 106.76M $ 106.76M $ 106.76M Samlet udbud $ 106.92M $ 106.92M $ 106.92M Cirkulerende forsyning $ 106.92M $ 106.92M $ 106.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 106.76M $ 106.76M $ 106.76M Alle tiders Høj: $ 1.68 $ 1.68 $ 1.68 Alle tiders Lav: $ 0.635574 $ 0.635574 $ 0.635574 Nuværende pris: $ 0.998541 $ 0.998541 $ 0.998541 Få mere at vide om Satoshi Stablecoin (SATUSD) pris

Satoshi Stablecoin (SATUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Satoshi Stablecoin (SATUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SATUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SATUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SATUSD's tokenomics, kan du udforske SATUSD tokens live-pris!

SATUSD Prisprediktion Vil du vide, hvor SATUSD måske er på vej hen? Vores SATUSD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SATUSD Tokens prisprediktion nu!

