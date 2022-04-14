Satoshi Airline (JET) Tokenomics Få vigtig indsigt i Satoshi Airline (JET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Satoshi Airline (JET) Information Users earn SAT tokens through the Satoshi Reward App’s Travel-to-Earn mining reward system. The system rewards Airplane NFT owners with SAT tokens when they reach their travel destination and have used the Satoshi Airline app. It is important to note that the SAT token amount users can receive will vary depending on their Airplane NFT Card level. Higher-level cards will give more SAT tokens while lower ones will have inferior rewards. SAT Token: Governance Token SAT tokens are used as the governance token in the ecosystem. Users can utilize SAT tokens to participate in governance. These include deciding staking reward rates, possible voting features in the future, and more. *Users who have staked their tokens longer will acquire a higher SAT voting power. Officiel hjemmeside: https://satoshiair.xyz/ Hvidbog: https://satoshiair.gitbook.io/docs/ Køb JET nu!

Satoshi Airline (JET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Satoshi Airline (JET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 51.30K $ 51.30K $ 51.30K Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 104.69M $ 104.69M $ 104.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 244.98K $ 244.98K $ 244.98K Alle tiders Høj: $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00048996 $ 0.00048996 $ 0.00048996 Få mere at vide om Satoshi Airline (JET) pris

Satoshi Airline (JET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Satoshi Airline (JET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JET's tokenomics, kan du udforske JET tokens live-pris!

