SASHA CAT (SASHA) Information SASHA CAT The purr-fect fusion of meme culture and crypto innovation, inspired by Len Sassaman’s legendary cat, SASHA.😺 Introducing $SASHA, the ultimate meme coin that blends the playful charm of cats with the groundbreaking world of cryptocurrency. Just like the mysterious allure of Len Sassaman, $SASHA is a tribute to the unsung heroes of the digital age, represented by his iconic feline companion. Our project brings together a vibrant community of crypto enthusiasts and cat lovers, driven by a mission to create a decentralized, fun, and rewarding ecosystem. With $SASHA, you’re not just investing in a meme coin—you’re joining a movement that celebrates innovation, freedom, and a touch of feline mischief. Whether you’re a seasoned crypto trader or a meme coin explorer, $SASHA offers a pawsome experience, where every holder gets to be part of an exciting adventure. Embrace the meme, embrace the cat, and ride the $SASHA wave to the moon! Officiel hjemmeside: https://sashacat.club Køb SASHA nu!

SASHA CAT (SASHA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SASHA CAT (SASHA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.57K $ 5.57K $ 5.57K Samlet udbud $ 99,886.46T $ 99,886.46T $ 99,886.46T Cirkulerende forsyning $ 99,886.46T $ 99,886.46T $ 99,886.46T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.57K $ 5.57K $ 5.57K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SASHA CAT (SASHA) pris

SASHA CAT (SASHA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SASHA CAT (SASHA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SASHA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SASHA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SASHA's tokenomics, kan du udforske SASHA tokens live-pris!

