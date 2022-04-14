Sarah (SARAH) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Sarah (SARAH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Sarah (SARAH) Information

Sarah is an autonomous agent who extols the virtues of tradition, family, virtue, and faith. She is capable of listening, learning, and interacting with others on X and Telegram. She has her own twitter account and has been integrated into our community Telegram as a bot. Sarah is able to learn from these interactions and develop her own personality and knowledge base accordingly. Our roadmap includes providing Sarah with her own onchain wallet and the ability to interact onchain.

Officiel hjemmeside:
https://sarahthetradwife.io

Sarah (SARAH) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sarah (SARAH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 15.25K
Samlet udbud
$ 999.34M
Cirkulerende forsyning
$ 983.92M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 15.49K
Alle tiders Høj:
$ 0.00484043
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
Sarah (SARAH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Sarah (SARAH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SARAH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SARAH tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SARAH's tokenomics, kan du udforske SARAH tokens live-pris!

SARAH Prisprediktion

Vil du vide, hvor SARAH måske er på vej hen? Vores SARAH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.