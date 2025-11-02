UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Sao Paulo FC Fan Token pris i dag er 0.03117937 USD. Følg med i realtid SPFC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SPFC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Sao Paulo FC Fan Token pris i dag er 0.03117937 USD. Følg med i realtid SPFC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SPFC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SPFC

SPFC Prisinfo

Hvad er SPFC

SPFC Officiel hjemmeside

SPFC Tokenomics

SPFC Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Sao Paulo FC Fan Token Logo

Sao Paulo FC Fan Token Pris (SPFC)

Ikke noteret

1 SPFC til USD direkte pris:

$0.03120846
$0.03120846$0.03120846
+1.30%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:41:58 (UTC+8)

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.03068835
$ 0.03068835$ 0.03068835
24H lav
$ 0.03232141
$ 0.03232141$ 0.03232141
24H høj

$ 0.03068835
$ 0.03068835$ 0.03068835

$ 0.03232141
$ 0.03232141$ 0.03232141

$ 2.33
$ 2.33$ 2.33

$ 0.0148642
$ 0.0148642$ 0.0148642

+0.34%

+1.24%

+0.39%

+0.39%

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) realtidsprisen er $0.03117937. I løbet af de sidste 24 timer har SPFC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03068835 og et højdepunkt på $ 0.03232141, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPFCs højeste pris nogensinde er $ 2.33, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0148642.

Når det gælder kortsigtet performance, SPFC har ændret sig med +0.34% i løbet af den sidste time, +1.24% i løbet af 24 timer og +0.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Markedsinformation

$ 148.93K
$ 148.93K$ 148.93K

--
----

$ 622.01K
$ 622.01K$ 622.01K

4.79M
4.79M 4.79M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Sao Paulo FC Fan Token er $ 148.93K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPFC er 4.79M, med et samlet udbud på 20000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 622.01K.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Sao Paulo FC Fan Token til USD $ +0.00038164.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Sao Paulo FC Fan Token til USD $ -0.0045337267.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Sao Paulo FC Fan Token til USD $ -0.0025014772.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Sao Paulo FC Fan Token til USD $ -0.00291003500691258.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00038164+1.24%
30 dage$ -0.0045337267-14.54%
60 dage$ -0.0025014772-8.02%
90 dage$ -0.00291003500691258-8.53%

Hvad er Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Ressource

Officiel hjemmeside

Sao Paulo FC Fan Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Sao Paulo FC Fan Token.

Tjek Sao Paulo FC Fan Token prisprediktion nu!

SPFC til lokale valutaer

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Tokenomics

At forstå tokenomics for Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SPFC Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Hvor meget er Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) værd i dag?
Den direkte SPFC pris i USD er 0.03117937 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SPFC til USD pris?
Den aktuelle pris på SPFCtil USD er $ 0.03117937. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Sao Paulo FC Fan Token?
Markedsværdien for SPFC er $ 148.93K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SPFC?
Den cirkulerende forsyning af SPFC er 4.79M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SPFC?
SPFC opnåede en ATH-pris på 2.33 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SPFC?
SPFC så en ATL-pris på 0.0148642 USD.
Hvad er handelsvolumen for SPFC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SPFC er -- USD.
Bliver SPFC højere i år?
SPFC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SPFC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:41:58 (UTC+8)

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,980.88
$109,980.88$109,980.88

-0.27%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.21
$3,869.21$3,869.21

-0.67%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02772
$0.02772$0.02772

-7.75%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.61
$185.61$185.61

-0.43%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,980.88
$109,980.88$109,980.88

-0.27%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.21
$3,869.21$3,869.21

-0.67%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.61
$185.61$185.61

-0.43%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.30
$71.30$71.30

+0.54%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$20.243
$20.243$20.243

+5.95%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07323
$0.07323$0.07323

+46.46%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0042005
$0.0042005$0.0042005

+105.93%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005435
$0.00005435$0.00005435

+84.73%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000275
$0.000275$0.000275

+60.81%