Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.03068835 24H høj $ 0.03232141 All Time High $ 2.33 Laveste pris $ 0.0148642 Prisændring (1H) +0.34% Prisændring (1D) +1.24% Prisændring (7D) +0.39%

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) realtidsprisen er $0.03117937. I løbet af de sidste 24 timer har SPFC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03068835 og et højdepunkt på $ 0.03232141, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPFCs højeste pris nogensinde er $ 2.33, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0148642.

Når det gælder kortsigtet performance, SPFC har ændret sig med +0.34% i løbet af den sidste time, +1.24% i løbet af 24 timer og +0.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 148.93K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 622.01K Cirkulationsforsyning 4.79M Samlet Udbud 20,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Sao Paulo FC Fan Token er $ 148.93K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPFC er 4.79M, med et samlet udbud på 20000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 622.01K.