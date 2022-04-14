Santawifhat (SANTA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Santawifhat (SANTA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Santawifhat (SANTA) Information This a 100% community driven Christmas token which aims to embrace the holiday period which is cherished by billions around the world every year. We predate pumpdotfun and have grown 100% organically over the last six months. Our project is constantly evolving as the holiday period begins, and we hope more of the crypto community join as the festivities begin. Our Telegram is constantly active and shows the true spirit of our community. Officiel hjemmeside: https://santawifhat.lol/ Køb SANTA nu!

Santawifhat (SANTA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Santawifhat (SANTA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 163.40K $ 163.40K $ 163.40K Samlet udbud $ 998.44M $ 998.44M $ 998.44M Cirkulerende forsyning $ 998.44M $ 998.44M $ 998.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 163.40K $ 163.40K $ 163.40K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00016366 $ 0.00016366 $ 0.00016366 Få mere at vide om Santawifhat (SANTA) pris

Santawifhat (SANTA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Santawifhat (SANTA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SANTA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SANTA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SANTA's tokenomics, kan du udforske SANTA tokens live-pris!

SANTA Prisprediktion Vil du vide, hvor SANTA måske er på vej hen? Vores SANTA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

