Santawifhat (SANTA) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Santawifhat (SANTA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Santawifhat (SANTA) Information

This a 100% community driven Christmas token which aims to embrace the holiday period which is cherished by billions around the world every year. We predate pumpdotfun and have grown 100% organically over the last six months. Our project is constantly evolving as the holiday period begins, and we hope more of the crypto community join as the festivities begin. Our Telegram is constantly active and shows the true spirit of our community.

https://santawifhat.lol/

Santawifhat (SANTA) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Santawifhat (SANTA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 163.40K
$ 163.40K$ 163.40K
Samlet udbud
$ 998.44M
$ 998.44M$ 998.44M
Cirkulerende forsyning: $ 998.44M
$ 998.44M
$ 998.44M$ 998.44M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 163.40K
$ 163.40K
$ 163.40K$ 163.40K
Alle tiders Høj: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Alle tiders Lav: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00016366
$ 0.00016366$ 0.00016366

Santawifhat (SANTA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Santawifhat (SANTA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SANTA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SANTA tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SANTA's tokenomics, kan du udforske SANTA tokens live-pris!

SANTA Prisprediktion

Vil du vide, hvor SANTA måske er på vej hen? Vores SANTA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.