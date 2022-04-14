Santa Pepe (SANTAPEPE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Santa Pepe (SANTAPEPE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Santa Pepe (SANTAPEPE) Information Santa Pepe is the jolly green meme machine, sliding down the blockchain chimney to fill your bags with holiday cheer (and maybe some gains)! Decked out in his froggy Santa hat, he's here to spread laughter, lols, and a bit of FOMO, proving that the best gifts come wrapped in memes. As a community focused meme coin we know that just like the holidays themselves, crypto is better with friends and family by your side!Ho-ho-HODL! 🎅🐸 Officiel hjemmeside: https://santapepe.com/ Køb SANTAPEPE nu!

Santa Pepe (SANTAPEPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Santa Pepe (SANTAPEPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.37K $ 9.37K $ 9.37K Samlet udbud $ 989.49M $ 989.49M $ 989.49M Cirkulerende forsyning $ 989.49M $ 989.49M $ 989.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.37K $ 9.37K $ 9.37K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Santa Pepe (SANTAPEPE) pris

Santa Pepe (SANTAPEPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Santa Pepe (SANTAPEPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SANTAPEPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SANTAPEPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SANTAPEPE's tokenomics, kan du udforske SANTAPEPE tokens live-pris!

SANTAPEPE Prisprediktion Vil du vide, hvor SANTAPEPE måske er på vej hen? Vores SANTAPEPE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SANTAPEPE Tokens prisprediktion nu!

