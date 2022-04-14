SANTA HAT (SANTAHAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i SANTA HAT (SANTAHAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SANTA HAT (SANTAHAT) Information SANTAHAT is a memecoin that celebrates the iconic Santahat from RuneScape, a beloved item that has stood the test of time as a symbol of nostalgia, status, and festivity. For years, the Santahat has been a cherished artifact within Gielinor’s vibrant, pixelated world, embodying the magic and camaraderie that unite the RuneScape community. This memecoin seeks to honor the legacy of the Santahat, diving into its rich history and cultural significance. Whether it was traded as a valuable item or worn proudly during holiday events, the Santahat has become synonymous with joy and shared memories among players. With humor and creativity at its core, SANTAHAT brings fresh perspectives to the meme universe. It bridges the gap between the virtual world of RuneScape and the broader digital culture, offering a playful yet meaningful tribute to the magic of Gielinor. SANTAHAT is more than just a memecoin; it’s a celebration of the game’s enduring influence and a testament to the creativity of its players. By blending nostalgia with modern meme culture, SANTAHAT aims to captivate fans both old and new, reminding everyone of the joy and wonder found in RuneScape’s festive spirit. Officiel hjemmeside: https://santahatonsol.xyz/ Køb SANTAHAT nu!

SANTA HAT (SANTAHAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SANTA HAT (SANTAHAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 209.55K $ 209.55K $ 209.55K Samlet udbud $ 997.56M $ 997.56M $ 997.56M Cirkulerende forsyning $ 997.56M $ 997.56M $ 997.56M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 209.55K $ 209.55K $ 209.55K Alle tiders Høj: $ 0.01402674 $ 0.01402674 $ 0.01402674 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00021007 $ 0.00021007 $ 0.00021007 Få mere at vide om SANTA HAT (SANTAHAT) pris

SANTA HAT (SANTAHAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SANTA HAT (SANTAHAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SANTAHAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SANTAHAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SANTAHAT's tokenomics, kan du udforske SANTAHAT tokens live-pris!

SANTAHAT Prisprediktion Vil du vide, hvor SANTAHAT måske er på vej hen? Vores SANTAHAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SANTAHAT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!