SANTA by Virtuals (SANTA) Tokenomics

SANTA by Virtuals (SANTA) Information Agentic on-chain NGO for public goods,Standardization: Modularizes diverse APIs into easily deployable plugins, connecting agents to Web2 services like Gmail and Telegram and Web3 protocols like DeFi trading and blockchain explorers. Dynamic Learning: Teaches agents to adapt to new services via example-driven configurations, minimizing hardcoding. Optimized Interactions: Enhances reliability and scalability by fine-tuning APIs for seamless agent use. Officiel hjemmeside: https://santagent.xyz/ Køb SANTA nu!

SANTA by Virtuals (SANTA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SANTA by Virtuals (SANTA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.46M $ 4.46M $ 4.46M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.46M $ 4.46M $ 4.46M Alle tiders Høj: $ 0.00751454 $ 0.00751454 $ 0.00751454 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00445822 $ 0.00445822 $ 0.00445822 Få mere at vide om SANTA by Virtuals (SANTA) pris

SANTA by Virtuals (SANTA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SANTA by Virtuals (SANTA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SANTA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SANTA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SANTA's tokenomics, kan du udforske SANTA tokens live-pris!

