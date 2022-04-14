Sanji (SANJI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sanji (SANJI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sanji (SANJI) Information Sanji is a meme token on Ethereum. Sanji is the mascot of ChatGPT and was shown to the world on the livestream launch of GPT-4o. Sanji is a community that wants to spread the joy of the dog and GPT-4o. The project aims to build a community and bring people together around Sanji. The goal of the community is to make Sanji one of the most recognized dogs in crypto and to support ChatGPT with Sanji the dog Officiel hjemmeside: https://sanjioneth.fun/ Køb SANJI nu!

Sanji (SANJI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sanji (SANJI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.80K $ 21.80K $ 21.80K Samlet udbud $ 936.48M $ 936.48M $ 936.48M Cirkulerende forsyning $ 936.48M $ 936.48M $ 936.48M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.80K $ 21.80K $ 21.80K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Sanji (SANJI) pris

Sanji (SANJI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sanji (SANJI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SANJI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SANJI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SANJI's tokenomics, kan du udforske SANJI tokens live-pris!

SANJI Prisprediktion Vil du vide, hvor SANJI måske er på vej hen? Vores SANJI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SANJI Tokens prisprediktion nu!

